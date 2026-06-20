Лето без телефона и скандалов: Психолог назвала лучший способ занять ребёнка на каникулах

Многие родители летом ставят перед собой задачу отучить ребёнка от телефона. Однако проблема чаще всего не в самом гаджете, а в отсутствии интересной альтернативы. Об этом в беседе с Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, мозг ребёнка, особенно подростка, всегда выбирает самый доступный и привлекательный источник удовольствия. Поэтому простой запрет телефона редко приносит желаемый результат.

«Если ребёнок любит телефон, а у него его просто забрали, оставив взамен скуку или предложив самому придумать себе занятие, это приводит к конфликту. Детско-родительские отношения начинают рушиться, и ни к чему хорошему это не приводит», — объяснила психолог.

Эксперт советует не отнимать гаджет, а создавать для него своеобразную конкуренцию. Для детей младшего школьного возраста подойдут активные игры, спорт, необычные творческие занятия, настольные игры, семейные проекты, прогулки, пикники и квесты.

При этом дети, как отмечает Дугенцова, чаще запоминают не дорогие развлечения, а яркие эмоции и совместно проведённое время. Например, вместе приготовленную пиццу, семейный квест или выезд на природу.

С подростками ситуация сложнее. Для них особенно важно общение со сверстниками и ощущение самостоятельности. Поэтому здесь недостаточно просто заполнить свободное время.

Хорошей альтернативой телефону могут стать волонтёрские проекты, творческие студии, летние лагеря, подработка, участие в организации мероприятий и совместные поездки. По словам психолога, многие подростки сами проявляют интерес к различным мастер-классам, в том числе организованным популярными блогерами.

«Я очень часто слышу от подростков слово «мастер-классы». Если ребёнку это интересно, почему бы не использовать такие мероприятия как альтернативу бесконечному сидению в телефоне?» — отметила специалист.

Отдельно Дугенцова призвала родителей не бояться детской скуки. По её словам, именно в такие моменты развивается воображение и формируется способность самостоятельно находить себе занятия.

«Вообще-то детей нужно учить скучать. Когда ребёнок начинает скучать, он начинает придумывать себе занятия. Именно так рождаются творчество, инициативность и умение самостоятельно выстраивать свою жизнь», — заключила психолог.

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