В ОАЭ запретили пользоваться соцсетями детям до 15 лет

Для подростков старше 15 лет доступ к соцсетям сохранится, однако их профили будут подвергаться строгим ограничениям. ОАЭ присоединились к числу государств, уже принявших подобные ограничительные меры. Ранее аналогичные нормы ввели Австралия , Малайзия, Казахстан, Индонезия, Франция и Турция.

Ранее сообщалсь, что Британия готовит полный запрет соцсетей для детей до 16 лет с весны 2027 года, мессенджеры останутся доступны. Премьер Кир Стармер заявил, что соцсети делают детей несчастными, упрощают травлю и вызывают зависимость. Планируют также блокировать «вредные функции» (трансляции, ночные ограничения, бесконечную прокрутку) для пользователей младше 18 лет и меры для игровых платформ. Решение — после кампании родителей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что власти хотят «вернуть детям их детство». Закон планируют принять до Рождества 2026 года, а сам запрет должен заработать весной 2027-го.