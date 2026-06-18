Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 14:22

В ОАЭ запретили пользоваться соцсетями детям до 15 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Объединённых Арабских Эмиратах вступил в силу закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Такие платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать аккаунты малолетних нарушителей.

Для подростков старше 15 лет доступ к соцсетям сохранится, однако их профили будут подвергаться строгим ограничениям. ОАЭ присоединились к числу государств, уже принявших подобные ограничительные меры. Ранее аналогичные нормы ввели Австралия, Малайзия, Казахстан, Индонезия, Франция и Турция.

«Общество устало от таких идей»: В Госдуме раскритиковали идею запрета соцсетей для детей до 14 лет
«Общество устало от таких идей»: В Госдуме раскритиковали идею запрета соцсетей для детей до 14 лет

Ранее сообщалсь, что Британия готовит полный запрет соцсетей для детей до 16 лет с весны 2027 года, мессенджеры останутся доступны. Премьер Кир Стармер заявил, что соцсети делают детей несчастными, упрощают травлю и вызывают зависимость. Планируют также блокировать «вредные функции» (трансляции, ночные ограничения, бесконечную прокрутку) для пользователей младше 18 лет и меры для игровых платформ. Решение — после кампании родителей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что власти хотят «вернуть детям их детство». Закон планируют принять до Рождества 2026 года, а сам запрет должен заработать весной 2027-го.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar