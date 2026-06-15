В Британии вводят запрет на соцсети для детей младше 16 лет

Великобритания готовится полностью закрыть доступ к соцсетям для детей младше 16 лет. Премьер-министр Кир Стармер объявил об этом в видео, опубликованном в X, заявив, что больше не намерен мириться с влиянием платформ на подростков.

По словам главы правительства, соцсети делают детей несчастными, упрощают травлю и специально устроены так, чтобы вызывать зависимость. Стармер заявил, что власти хотят «вернуть детям их детство». Закон планируют принять до Рождества 2026 года, а сам запрет должен заработать весной 2027-го.

Ограничения, по данным Би-би-си, затронут Snapchat, TikTok, YouTube, X, Instagram* и Facebook*. При этом мессенджеры WhatsApp и Signal останутся доступны. При этом одним запретом власти ограничиваться не собираются. Кабмин также хочет заблокировать для несовершеннолетних «вредные функции», включая прямые трансляции. Кроме того, обсуждаются ночные ограничения и лимиты на «бесконечную прокрутку» для пользователей младше 18 лет.

Отдельные меры готовят для игровых сервисов и платформ, где незнакомые взрослые могут свободно связываться с детьми. Решение приняли после долгой кампании родителей, чьи дети столкнулись с кибербуллингом, опасным контентом и давлением в интернете.

Британский запрет будет похож на австралийскую модель: там аналогичный закон вступил в силу в декабре 2025 года. The Times ещё в феврале писала, что Лондон может пойти на такие ограничения уже в 2026-м, а позже связала инициативу с дополнительными парламентскими выборами в Мейкерфилде 18 июня. По версии издания, Стармер может использовать запрет, чтобы укрепить поддержку внутри Лейбористской партии.

Напомним, в 2025 году Австралия первой в мире ввела запрет на YouTube и другие соцсети для детей младше 16 лет. Новые правила официально заработали 10 декабря: несовершеннолетним запретили регистрироваться на популярных платформах без каких-либо исключений, даже с разрешения родителей. Для компаний, которые не выполняют данные требования, предусмотрены крупные штрафы — до почти 50 млн австралийских долларов, или около 33 млн долларов США.