Австралия первой в мире ввела запрет на YouTube и другие соцсети для детей до 16 лет

В Австралии с 10 декабря официально заработал первый в мире закон, запрещающий несовершеннолетним младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях. О вступлении новых правил в силу в полночь по местному времени сообщает агентство Reuters.

В соответствии с этим законодательным актом, популярные платформы, включая Facebook*, Instagram*, TikTok, Snapchat, X, YouTube и Reddit, обязаны внедрить технологию проверки возраста и блокировать доступ для пользователей, не достигших требуемого. Власти оставили за собой право расширить данный перечень в будущем. Закон не подразумевает никаких исключений, даже при наличии родительского разрешения на создание аккаунта ребёнком.

Для соцсетей, которые проигнорируют эти требования, предусмотрены жёсткие санкции в виде штрафов, сумма которых может достигать почти 50 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно 33 миллионам долларов США.

При этом, как отмечают некоторые издания, многие подростки в стране уже активно делятся в сети методами обхода новых ограничений, демонстрируя тем самым их возможную неэффективность.

Ранее сообщалось, что австралийские власти вводят запрет на доступ к ряду популярных медиаплатформ с целью сократить онлайн-время подростков и защитить их от опасного контента. Однако, как отмечают эксперты, практическая реализация закона вызывает вопросы, в частности касающиеся механизмов проверки возраста пользователей.

