В Госдуме заявили об успешном замещении WhatsApp мессенджером Max

Работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*) успешно завершается благодаря развитию отечественной платформы Mах. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своём аккаунте в национальном мессенджере.

По его словам, у американского мессенджера было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, но компания не сделала даже попыток. Боярский подчеркнул, что не видит смысла потакать американской экстремистской компании Meta* с её угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять российские законы.

Мнение парламентария совпадает с последовательной позицией Роскомнадзора, который вводит ограничительные меры против WhatsApp за систематические нарушения российского законодательства. В ведомстве подчёркивают, что мессенджер используется для организации терактов и мошеннических действий против россиян, при этом не выполняет требования по предупреждению таких преступлений на территории РФ. В РКН заявили, что введение ограничений в отношении сервиса будет продолжено.

