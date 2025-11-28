Россия и США
28 ноября, 15:23

Роскомнадзор заявил о ведении ограничиений против WhatsApp из-за нарушений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит копании Meta*) из-за нарушений российского законодательства.

В ведостве подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и совершения терактов, для мошеннических и иных преступлений против россиян. Тем временем мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение таких пренступлений на территории РФ.

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», — цитирует ТАСС сообщение РКН.

Ранее в Госдуме заявляли, что массовые сбои WhatsApp в России, на которые в последнее время жалуются всё чаще, и пренебрежение компании к требованиям российского законодательства делают использование мессенджера крайне опасным. Депутаты считают, что блокировка мессенджера в России является овпросом времени.

* Корпорация Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России.

Александра Вишнякова
