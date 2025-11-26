Россия и США
26 ноября, 19:32

В Госдуме назвали вопросом времени блокировку мессенджера WhatsApp в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что регулярные сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*) демонстрируют неуважение зарубежных площадок к российским пользователям. По его словам, сервис «Сбой.рф» уже собрал почти 1,5 тысячи жалоб на нестабильную работу сервиса по всей стране.

В своём телеграм-канале парламентарий подчеркнул, что системное игнорирование правил РФ и угрозы безопасности людей делают блокировку сервиса лишь вопросом времени. Он напомнил, что WhatsApp принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской организацией и годами отказывается локализовать данные пользователей.

Немкин также сообщил о тревожной динамике: количество атак на пользователей мессенджера выросло в 3,5 раза, участились случаи взлома аккаунтов и кражи данных. Мошенники создают клоны профилей, чтобы выманивать деньги, а компания не спешит закрывать дыры в безопасности.

* Корпорация Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России.

