25 ноября, 17:20

«Сбой за сбоем»: WhatsApp обвинили в игнорировании законов РФ и утечке данных

Депутат Кирьянов назвал блокировку WhatsApp делом времени после утечек данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PixieMe

Депутат Госдумы Артём Кирьянов заявил, что массовые сбои WhatsApp в России и пренебрежение компании к требованиям российского законодательства делают использование мессенджера крайне опасным. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Сегодня ресурс «Сбой РФ» зафиксировал 1274 жалобы на работу мессенджера WhatsApp по стране. И их количество только растёт. Проблемы наблюдаются во многих регионах — и это уже давно не удивляет», отметил он.

Кирьянов напомнил, что владеющая мессенджером компания Meta* признана в РФ экстремистской и запрещена, а сам WhatsApp игнорирует требования российских регуляторов и не обеспечивает безопасность пользовательских данных — в подтверждение он привёл недавнюю утечку 3,5 миллиарда номеров. По его мнению, у сервиса было достаточно времени на легализацию взаимодействия с российскими властями, но он этого не сделал.

«Вывод напрашивается сам собой: блокировка этого сервиса — вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», — подчеркнул депутат.

WhatsApp просит у россиян e-mail под предлогом обхода блокировок
WhatsApp просит у россиян e-mail под предлогом обхода блокировок

Ранее председатель комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что ограничения на звонки в WhatsApp и Telegram привели к снижению активности мошенников, которые ранее массово использовали эти платформы для обмана россиян. По его словам, это подтверждает эффективность принятых мер. Он назвал такие ограничения абсолютно правильными и своевременными. Боярский также отметил, что российский мессенджер Max обладает инновационной системой безопасности: в нём работает специальная служба, которая оперативно реагирует на жалобы и блокирует подозрительные аккаунты, что позволяет свести риск мошенничества к минимуму.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России.

