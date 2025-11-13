Россия и США
13 ноября, 09:27

WhatsApp просит у россиян e-mail под предлогом обхода блокировок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / omerfarukguler

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) начал массово предлагать российским пользователям добавить электронную почту для входа в аккаунт. Система предупреждает о рисках блокировки при проблемах с получением SMS, убедился корреспондент Life.ru.

«Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы всё равно можете выполнить вход», — гласит сообщение при входе в приложение.

Нажавших кнопку пользователей перенаправляют в настройки конфиденциальности для добавления почты. В мессенджере поясняют, что это обеспечит дополнительную безопасность и позволит восстановить аккаунт без SMS.

Напомним, что предложение добавить электронную почту в WhatsApp появилось более недели назад, а сейчас его начали распространять массово. За два дня до этого аналогичные меры ввёл мессенджер Telegram.

