WhatsApp просит у россиян e-mail под предлогом обхода блокировок

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) начал массово предлагать российским пользователям добавить электронную почту для входа в аккаунт. Система предупреждает о рисках блокировки при проблемах с получением SMS, убедился корреспондент Life.ru.

«Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы всё равно можете выполнить вход», — гласит сообщение при входе в приложение.

Нажавших кнопку пользователей перенаправляют в настройки конфиденциальности для добавления почты. В мессенджере поясняют, что это обеспечит дополнительную безопасность и позволит восстановить аккаунт без SMS.