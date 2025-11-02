Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 18:33

WhatsApp вслед за Telegram ввёл вход через электронную почту для россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

WhatsApp предложил российским пользователям возможность регистрироваться через электронную почту. Два дня назад похожую функцию представил Telegram.

Мессенджер предлагает функцию привязки электронной почты к учётной записи. Это позволяет пользователям входить на новых устройствах, подтверждая свою личность кодом доступа. Данная возможность универсальна и доступна как в мобильных, так и в десктопных версиях приложения.

Раньше для доступа к WhatsApp использовались номер телефона или QR-код.

Роскомнадзор открестился от блокировок Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор открестился от блокировок Telegram и WhatsApp в Крыму

Ранее сообщалось, что в российском мессенджере MAX зарегистрировались 50 млн человек. Среднесуточный охват пользователей в октябре превысил 19 миллионов. Наибольшее количество активных пользователей зафиксировано 22 октября — более 22,5 миллиона человек за сутки.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • whatsapp
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar