Telegram в России добавил вход в аккаунт по электронной почте

Мессенджер Telegram начал внедрять для российских пользователей возможность авторизации в аккаунте с помощью электронной почты. Опция появилась в разделе «Конфиденциальность» в настройках приложения.

Пользователи могут привязать e-mail к учётной записи и использовать его для входа на новых устройствах, подтверждая личность через код доступа. Функция доступна во всех версиях мессенджера — для мобильных устройств и компьютеров. Ранее в аккаунт можно было пойти через QR-код и по номеру телефона.

Ранее сообщалось, что в российском мессенджере MAX зарегистрировались 50 млн человек. Среднесуточный охват пользователей в октябре превысил 19 миллионов. Наибольшее количество активных пользователей зафиксировано 22 октября — более 22,5 миллиона человек за сутки.