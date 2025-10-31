Россия и США
31 октября, 19:01

Telegram в России добавил вход в аккаунт по электронной почте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Мессенджер Telegram начал внедрять для российских пользователей возможность авторизации в аккаунте с помощью электронной почты. Опция появилась в разделе «Конфиденциальность» в настройках приложения.

Пользователи могут привязать e-mail к учётной записи и использовать его для входа на новых устройствах, подтверждая личность через код доступа. Функция доступна во всех версиях мессенджера — для мобильных устройств и компьютеров. Ранее в аккаунт можно было пойти через QR-код и по номеру телефона.

Роскомнадзор открестился от блокировок Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор открестился от блокировок Telegram и WhatsApp в Крыму

Ранее сообщалось, что в российском мессенджере MAX зарегистрировались 50 млн человек. Среднесуточный охват пользователей в октябре превысил 19 миллионов. Наибольшее количество активных пользователей зафиксировано 22 октября — более 22,5 миллиона человек за сутки.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
