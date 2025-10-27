В российском мессенджере MAX зарегистрировались 50 млн человек

Национальный мессенджер Max достиг отметки в 50 миллионов зарегистрированных пользователей, сообщили в пресс-службе платформы.

Среднесуточный охват пользователей в октябре превысил 19 миллионов. Наибольшее количество активных пользователей зафиксировано 22 октября — более 22,5 миллионов человек за сутки. Эти показатели подтверждают устойчивый рост популярности национального мессенджера среди россиян.

Ранее сообщалось, что образовательное пространство «Сферум» в национальном мессенджере MAX показало впечатляющие результаты. С августа по октябрь сервис объединил более 10 миллионов пользователей, включая педагогов, учащихся и родителей. Еженедельная аудитория «Сферума» достигает 6 миллионов человек, а ежедневно платформой пользуются 3 миллиона.