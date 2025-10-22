Аудитория «Сферума» в MAX перешагнула рубеж в 10 миллионов человек

Образовательное пространство «Сферум» в национальном мессенджере MAX продемонстрировало впечатляющие результаты развития платформы. За короткий период – с августа по октябрь – сервис объединил более 10 миллионов пользователей, включая педагогов, учащихся и родителей.

Еженедельная аудитория Сферума составляет 6 миллионов человек, а ежедневно сервисом пользуются 3 миллиона пользователей. Платформа предлагает широкий спектр функций: чаты, видеозвонки, интерактивную доску, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика».

Ключевой особенностью платформы стала комплексная интеграция образовательных сервисов. Пользователи получили доступ к учебным материалам ФГИС «Моя школа», приложению «Госуслуги Моя школа» с оценками и расписанием, а также сервису «Справка в школу».

Разработчики уделили особое внимание безопасности. Для учащихся автоматически активирован «Безопасный режим», который обеспечивает защищённую коммуникативную среду. Педагоги могут получить уникальный верификационный знак – академическую шапочку.

Ранее Life.ru сообщал, что аудитория мессенджера MAX превысила 45 млн пользователей. Согласно статистике, к 15 октября пользователи отправили через приложение более 3 миллиардов сообщений и совершили свыше 700 миллионов звонков.