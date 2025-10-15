Аудитория мессенджера Max превысила 45 млн пользователей

Количество пользователей российского мессенджера Max с момента запуска превысило отметку в 45 миллионов человек. Такие данные представила пресс-служба платформы.

Согласно статистике, пользователи отправили через приложение более 3 миллиардов сообщений и совершили свыше 700 миллионов звонков. Количество созданных чатов достигло 6,5 миллиона, что демонстрирует активное развитие национальной платформы для коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX появился ряд новых функций для проведения конференций: организаторы получили возможность управлять подключением участников через «Зал ожидания», а пользователи теперь могут использовать функцию «поднятия руки», обмениваться сообщениями в чате и записывать разговоры с автоматическим сохранением в «Избранном». Также стало возможным организовывать звонки напрямую из групповых чатов.