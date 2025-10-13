Мессенджер MAX расширил функционал видеоконференций и групповых звонков

В конференциях мессенджера MAX появились новые возможности: организатор может управлять подключением участников через «Зал ожидания», а сами участники получили возможность «поднимать руку», писать сообщения в чат и записывать разговор (запись автоматически сохранится в «Избранном»). Кроме того, звонки теперь можно организовывать через групповые чаты.

Чтобы начать групповой видеозвонок, нужно нажать на значок телефонной трубки в верхней части группового чата и выбрать «Подключиться к звонку». У всех участников появится уведомление с кнопкой «Подключиться». Длительность видеоконференций и количество участников не ограничены. После завершения звонка пользователю предложат оценить его качество.

Групповые звонки были запущены в тестовом режиме 9 июля. По данным на 2 октября, пользователи совершили более 500 миллионов звонков, включая видеоконференции. Средняя продолжительность голосового вызова составила 10 минут, а группового — 58 минут.

Ранее в мессенджере МАХ была реализована возможность создания цифрового ID, призванного заменить бумажные документы при подтверждении возраста и социального статуса. Цифровой ID — это динамический QR-код, который находится в профиле пользователя и позволяет подтвердить совершеннолетие, статус студента, пенсионера или многодетного родителя.