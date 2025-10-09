Сервис «Сферум» в МАХ стал доступен во всех российских регионах

Образовательное пространство «Сферум» стало доступно для пользователей по всей России через национальный мессенджер MAX. О полномасштабном запуске сервиса сообщили представители платформы.

Интеграция образовательного пространства с мессенджером была завершена в августе при поддержке Министерства просвещения. Изначально сервис тестировался в шести пилотных регионах, после чего постепенно расширил свою географию на всю страну. Платформа предлагает педагогам, учащимся и их родителям комплексный набор инструментов для организации учебного процесса.

Среди ключевых функций «Сферума» доступны групповые чаты, видеоконференции, интерактивная доска для совместной работы с материалами, а также специализированные сервисы по сбору файлов и помощи ученикам. Верифицированные преподаватели получают специальный статус, отмеченный значком академической шапочки. Особое внимание уделено безопасности образовательной среды для несовершеннолетних пользователей.

Дополнительно в платформу интегрированы учебные материалы из государственной информационной системы «Моя школа» и одноимённое приложение с «Госуслуг», предоставляющее доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. Сервис «Справка в школу» позволяет оперативно обмениваться уведомлениями об отсутствии учащихся. Для обеспечения защищённой коммуникации для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию активирован «Безопасный режим».

Ранее сообщалось, что с 9 октября в мессенджере MAX стало доступно использование цифрового ID. Эта функция предназначена для подтверждения возраста и статуса пользователей. Для получения цифрового ID гражданам России старше 18 лет необходимо пройти процедуру верификации.