7 октября, 14:38

В мессенджере MAX появился чат-бот для заверения документов через «Госключ»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brajianni

В мессенджере MAX появился чат‑бот «Госключ», который позволяет подписывать документы прямо в мессенджере. Теперь купчие, обращения в суд и другие бумаги можно заверить самостоятельно — при условии, что у вас есть подтверждённый профиль на «Госуслугах» и действующий сертификат ЭП.

Процесс проходит в несколько шагов. Нужно:

  • Найти бота «Госключ» в поиске MAX;
  • Пройти подтверждение через «Госуслуги»;
  • Загрузить нужные файлы;
  • Выбрать тип электронной подписи и подтвердите подписание.

Если на смартфоне ещё не установлен «Госключ», MAX перенаправит в магазин приложений. При первом запуске после установки приложение предложит оформить необходимые сертификаты. После успешной подписи готовые документы в формате мобильной электронной подписи появятся в чате бота — можно скачать или переслать сразу.

Среднесуточный охват Max в сентябре составил 14 млн пользователей

А ещё в мессенджере MAX недавно появилась двухфакторная аутентификация для дополнительной защиты. Чтобы она появилась в приложении, его сперва необходимо обновить. При этом при регистрации новых пользователей поставить её система предложит автоматически.

