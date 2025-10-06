Среднесуточный охват Max в сентябре составил 14 млн пользователей

Национальная платформа Max продемонстрировала рекордный рост аудитории в сентябре, увеличив суточный охват вдвое по сравнению с августовскими показателями. Соответствующие данные исследования Mediascope распространило РИА «Новости».

Согласно полученной информации, среднесуточный охват мессенджера в сентябре достиг 14 миллионов человек против 7 миллионов в августе, а в последние дни месяца показатель превысил 16,8 миллиона пользователей. Общая аудитория платформы за месяц выросла на 30%, достигнув 41,8 миллиона человек, что составляет 34% населения России.

Ранее сообщалось, что американские эксперты высоко оценили технологические характеристики мессенджера MAX. Отмечалось, что способность российского проекта выдержать взрывной рост пользовательской аудитории свидетельствует о надёжной архитектурной основе. При этом компактный размер приложения — около 24 МБ — является показателем высокого уровня инженерной разработки и ориентированности на удобство пользователей.