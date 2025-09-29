В США высоко оценили технологическую сторону мессенджера МАХ

Бывший менеджер американской телекоммуникационной корпорации Sprint Джозеф Шуцман представил анализ российского мессенджера MAX и назвал его важной заявкой на построение национальной цифровой экосистемы. Об этом сообщают «Известия».

«MAX позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу — он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

По его словам, необходимость национального мессенджера выходит далеко за рамки удобства общения: речь идёт о безопасности и цифровом суверенитете.

Шуцман высоко оценил технологическую сторону проекта. По его мнению, способность MAX выдержать взрывной рост аудитории говорит о «надежной архитектуре». При этом небольшой размер приложения — около 24 МБ — он назвал показателем «высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям».

В качестве стратегического ориентира специалист указал китайский WeChat: «Чтобы понять, куда может пойти MAX, загляните на восток, в Китай. WeChat начинался как мессенджер, но быстро превратился в суперприложение».

К сильным сторонам MAX Шуцман также отнёс интеграцию с госуслугами и бизнес-приложениями, цифровой ID для безопасного доступа к сервисам, стабильное качество связи и продуманное использование опенсорс-решений. Наличие Центра безопасности он назвал доказательством повышенного внимания к защите пользователей.

Среди ключевых точек роста эксперт выделил интернационализацию, кроссплатформенность и открытость API.

«Для меня как иностранного специалиста именно международный вектор критически важен», — заключил Шуцман.

Ранее сообщалось, что в МАХ появилась возможность создать цифровой ID. Эта технология позволит отказаться от бумажных документов при проверке возраста и социального статуса. Цифровой ID в MАХ представляет собой динамический QR-код, доступный в профиле мессенджера. Он служит для подтверждения различных статусов: совершеннолетия, студенческого, пенсионного или статуса многодетного родителя.