Уникальная траектория развития: В Китае указали на отличия MAX от WeChat

Сооснователь ИТ-компании «Рулла» Хэнлун Чжао в своей статье для «Ведомостей» подчеркнул, что российский мессенджер MAX не является клоном китайского WeChat. Вместо этого, он развивается как самостоятельная экосистема цифровых сервисов, адаптированная под российские реалии и стремление к цифровому суверенитету, что свидетельствует о его уникальной траектории развития.

«MAX и WeChat — продукты схожей направленности, но с разной историей и логикой развития. У MAX есть шанс построить собственную модель — с учётом российских реалий, сильной банковской инфраструктуры и запросов на цифровой суверенитет», — отметил Хэнлун Чжао.

По мнению эксперта, российская платформа MAX превосходит WeChat благодаря современному дизайну, интуитивно понятной организации чатов в папки, удобному редактированию сообщений и мгновенным реакциям. Чжао отметил впечатляющий рост: всего за несколько месяцев после запуска платформой воспользовался каждый четвёртый житель России.

Ранее сообщалось, что в США высоко оценили технологическую сторону мессенджера MAX. Способность российского проекта выдержать взрывной рост аудитории говорит о «надёжной архитектуре». При этом небольшой размер приложения — около 24 МБ — он назвал показателем «высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям».