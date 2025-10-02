Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 12:58

В мессенджер MAX перешли уже более 40 миллионов пользователей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brajianni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brajianni

Количество пользователей сервиса MAX превысило 40 миллионов. К тестированию каналов в национальном мессенджере присоединились более 8000 авторов контента из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников». Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

«В Max зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений», — сказали в компании.

Новыми пользователями и авторами контента стали известные личности: актёры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и писатель Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Мессенджер MAX блокирует попытки доступа через неофициальные приложения
Мессенджер MAX блокирует попытки доступа через неофициальные приложения

Ранее стало известно, что в MAX появилась функция создания цифрового ID. Данная технология позволит отказаться от использования бумажных документов при проверке возраста и социального статуса пользователя. Цифровой ID в MAX представляет собой динамический QR-код, доступный в личном профиле.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • MAX (мессенджер)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar