В мессенджер MAX перешли уже более 40 миллионов пользователей

Количество пользователей сервиса MAX превысило 40 миллионов. К тестированию каналов в национальном мессенджере присоединились более 8000 авторов контента из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников». Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

«В Max зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений», — сказали в компании.

Новыми пользователями и авторами контента стали известные личности: актёры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и писатель Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Ранее стало известно, что в MAX появилась функция создания цифрового ID. Данная технология позволит отказаться от использования бумажных документов при проверке возраста и социального статуса пользователя. Цифровой ID в MAX представляет собой динамический QR-код, доступный в личном профиле.