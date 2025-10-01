Интервидение
1 октября, 12:36

Мессенджер MAX блокирует попытки доступа через неофициальные приложения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Национальный мессенджер Max блокирует доступ через неофициальные приложения для защиты пользователей от киберугроз. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В компании пояснили, что сторонние клиенты представляют серьёзную опасность для конфиденциальности данных, поскольку позволяют злоумышленникам получать доступ к личной информации и рассылать вредоносные файлы от имени владельца аккаунта.

«Центр безопасности Max оперативно блокирует доступ через подобные приложения», — заверили в пресс-службе.

Данная мера реализуется для защиты пользователей от мошеннических действий и сохранения конфиденциальности их переписок. Специалисты рекомендуют устанавливать исключительно официальные версии мессенджера из проверенных источников.

В США высоко оценили технологическую сторону мессенджера МАХ
Команда разработчиков мессенджера MAX постоянно улучшует функционал приложения и вводит новые механизмы для защиты пользователей. Так, в сентябре в него добавили двухфакторную аутентификацию.

