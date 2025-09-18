Владимир Путин
18 сентября, 14:05

В мессенджере MAX появилась двухфакторная аутентификация

Мессенджер Max внедрил двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества», — рассказали в пресс-службе.

Для активации системы защиты необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле и добавить пароль в качестве второго способа верификации. В пресс-службе уточнили, что пароль должен содержать цифры и минимум одну букву, при этом пользователь может создать подсказку и привязать электронную почту для восстановления доступа.

Новым пользователям при регистрации и существующим клиентам при входе с нового устройства система автоматически предложит настроить двухфакторную аутентификацию. Отключить эту функцию можно в любое время в настройках приватности.

Ранее сообщалось, что количество пользователей мессенджера MAX преодолело отметку в 35 миллионов человек. Этот показатель показывает стабильный рост — ещё в начале июля на платформе были зарегистрированы не более 200 тысяч человек.

