В мессенджере MAX появилась двухфакторная аутентификация

Мессенджер Max внедрил двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества», — рассказали в пресс-службе.

Для активации системы защиты необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле и добавить пароль в качестве второго способа верификации. В пресс-службе уточнили, что пароль должен содержать цифры и минимум одну букву, при этом пользователь может создать подсказку и привязать электронную почту для восстановления доступа.

Новым пользователям при регистрации и существующим клиентам при входе с нового устройства система автоматически предложит настроить двухфакторную аутентификацию. Отключить эту функцию можно в любое время в настройках приватности.