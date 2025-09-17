Кирилл Дмитриев завёл канал в мессенджере MAX

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев открыл канал в мессенджере MAX. Он пообещал делиться на этой площадке важными новостями, а также собственными суждениями и соображениями относительно развития экономики, инвестиционной сферы, международного партнёрства и технологий.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с другими государствами отметил, что намерен рассказывать о выстраивании инвестиционных и экономических связей с различными странами, добавив, что каждый подобный проект представляет собой шаг вперёд в будущее.

Помимо того, глава РФПИ планирует в доступном формате объяснять студенческой аудитории основы социально ориентированного предпринимательства, вопросы привлечения инвестиций и принципы эффективного управления.