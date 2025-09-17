Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 09:14

Кирилл Дмитриев завёл канал в мессенджере MAX

Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев открыл канал в мессенджере MAX. Он пообещал делиться на этой площадке важными новостями, а также собственными суждениями и соображениями относительно развития экономики, инвестиционной сферы, международного партнёрства и технологий.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с другими государствами отметил, что намерен рассказывать о выстраивании инвестиционных и экономических связей с различными странами, добавив, что каждый подобный проект представляет собой шаг вперёд в будущее.

Помимо того, глава РФПИ планирует в доступном формате объяснять студенческой аудитории основы социально ориентированного предпринимательства, вопросы привлечения инвестиций и принципы эффективного управления.

В МАХ появилась возможность создать цифровой ID
В МАХ появилась возможность создать цифровой ID

МАХ — это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нём доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, а в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, которые помогают решать повседневные задачи. Приложение включено в реестр отечественного программного обеспечения и доступно в мобильных, десктопных и веб-версиях. С 1 сентября мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на все гаджеты, продаваемые в России, заменив «VK Мессенджер».

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • MAX (мессенджер)
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar