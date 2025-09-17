Кирилл Дмитриев завёл канал в мессенджере MAX
Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев открыл канал в мессенджере MAX. Он пообещал делиться на этой площадке важными новостями, а также собственными суждениями и соображениями относительно развития экономики, инвестиционной сферы, международного партнёрства и технологий.
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с другими государствами отметил, что намерен рассказывать о выстраивании инвестиционных и экономических связей с различными странами, добавив, что каждый подобный проект представляет собой шаг вперёд в будущее.
Помимо того, глава РФПИ планирует в доступном формате объяснять студенческой аудитории основы социально ориентированного предпринимательства, вопросы привлечения инвестиций и принципы эффективного управления.
МАХ — это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нём доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, а в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, которые помогают решать повседневные задачи. Приложение включено в реестр отечественного программного обеспечения и доступно в мобильных, десктопных и веб-версиях. С 1 сентября мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на все гаджеты, продаваемые в России, заменив «VK Мессенджер».