Аудитория платформы MAX превысила 35 миллионов пользователей

Число пользователей платформы MAX превысило 35 миллионов человек. Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.

По его словам, активная аудитория сервиса стабильно растёт: «На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100–200 тысяч». Кириенко отметил, что популярность MAX растёт как среди молодёжи, так и среди взрослой аудитории.

Кроме того, он объявил о запуске открытого тестирования каналов. Теперь возможность их создания получат авторы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, внесённые в реестр Роскомнадзора.