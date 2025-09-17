Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 11:30

Аудитория платформы MAX превысила 35 миллионов пользователей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Число пользователей платформы MAX превысило 35 миллионов человек. Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.

По его словам, активная аудитория сервиса стабильно растёт: «На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100–200 тысяч». Кириенко отметил, что популярность MAX растёт как среди молодёжи, так и среди взрослой аудитории.

Кроме того, он объявил о запуске открытого тестирования каналов. Теперь возможность их создания получат авторы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, внесённые в реестр Роскомнадзора.

Тимати рассказал об угрозах СБУ и предложениях очернить MAX за $2 млн
Тимати рассказал об угрозах СБУ и предложениях очернить MAX за $2 млн

Ранее рэпер Тимати заявил, что ему поступают предложения по очернению платформы MAX. За это ему предлагают круглую сумму — два миллиона долларов.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • MAX (мессенджер)
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar