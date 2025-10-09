В MAX теперь можно создать цифровой ID по водительским правам

С 9 октября в мессенджере MAX стало доступно использование цифрового ID. Эта функция предназначена для подтверждения возраста и статуса пользователей, сообщили в пресс-службе приложения.

Для получения цифрового ID гражданам России старше 18 лет необходимо пройти процедуру верификации, используя биометрические данные, загранпаспорт нового образца или водительские права. В случае выбора водительского удостоверения, процесс включает многофакторную аутентификацию, включая биометрическую идентификацию и проверку данных через портал «Госуслуги».

Пилотный проект, запущенный 15 сентября, демонстрирует потенциал технологии в ритейле, где крупные сети, такие как «Магнит», X5 Group и «ВкусВилл», используют цифровой ID для подтверждения возраста покупателей в различных городах России.

Ранее сообщалось, что в МАХ запустили открытое тестирование каналов для крупных блогеров. Ключевое условие для создания канала — наличие статуса «А+», который присваивается авторам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков, прошедшим регистрацию в реестре Роскомнадзора через портал «Госуслуги».