Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 16:59

Минцифры: Публикации о взломе мессенджера Max сфабрикованы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минцифры России опровергло информацию о возможной утечке персональных данных пользователей национального мессенджера MAX. О результатах проверки уязвимости приложения проинформировала пресс-служба ведомства.

«Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», говорится в публикации.

Представители ведомства подчеркнули, что все пользовательские данные на платформе «Госуслуги» находятся под надёжной защитой и не подвергались компрометации.

Аудитория мессенджера Max превысила 45 млн пользователей
Аудитория мессенджера Max превысила 45 млн пользователей

Ранее пресс-служба национального мессенджера Max тоже официально опровергла слухи о возможной утечке данных своих пользователей, назвав эту информацию фейком. Специалисты Центра безопасности платформы проанализировали данные, выставленные в даркнете, и установили, что они не соответствуют реальной базе пользователей. Ранее анонимные источники предлагали к продаже базу с информацией о 46,2 миллиона пользователей, но эксперты подтвердили её недостоверность.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • MAX (мессенджер)
  • Минцифры РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar