Минцифры: Публикации о взломе мессенджера Max сфабрикованы

Минцифры России опровергло информацию о возможной утечке персональных данных пользователей национального мессенджера MAX. О результатах проверки уязвимости приложения проинформировала пресс-служба ведомства.

«Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», — говорится в публикации.

Представители ведомства подчеркнули, что все пользовательские данные на платформе «Госуслуги» находятся под надёжной защитой и не подвергались компрометации.

Ранее пресс-служба национального мессенджера Max тоже официально опровергла слухи о возможной утечке данных своих пользователей, назвав эту информацию фейком. Специалисты Центра безопасности платформы проанализировали данные, выставленные в даркнете, и установили, что они не соответствуют реальной базе пользователей. Ранее анонимные источники предлагали к продаже базу с информацией о 46,2 миллиона пользователей, но эксперты подтвердили её недостоверность.