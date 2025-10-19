В Max опровергли информацию об утечке данных пользователей

Национальный мессенджер Max официально опроверг информацию о возможной утечке персональных данных своих пользователей. Об этом сообщила пресс-служба платформы в ответ на запрос ТАСС.

«В Max категорически опровергают информацию об утечке. Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками», — заявили представители мессенджера.

Специалисты Центра безопасности платформы провели анализ опубликованных в даркнете данных и установили, что компиляция не имеет отношения к реальной базе пользователей Max. Ранее неизвестные лица выставили на продажу якобы базу данных мессенджера, содержащую информацию о 46,2 миллиона пользователей, однако эксперты подтвердили недостоверность этих сведений.

Ранее сообщалось, что национальная платформа Max в сентябре продемонстрировала значительный рост аудитории. Сообщается, что среднесуточный охват мессенджера за месяц увеличился вдвое — с 7 миллионов человек в августе до 14 миллионов в сентябре, причём в конце месяца этот показатель достиг 16,8 миллиона пользователей. Общая месячная аудитория платформы выросла на 30%, составив 41,8 миллиона человек, что эквивалентно 34% населения России.