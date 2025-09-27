Как понять, что приложение на телефоне собирает лишние данные: объясняет программист

Фоновая работа приложения и пересылка данных могут означать, что программа получила доступ к лишней информации. Об этом рассказал инженер-программист Артем Кузнецов.

Он пояснил, что первым делом стоит смотреть список разрешений: например, фонарик не должен просить доступ к камере или контактам. Тревожный сигнал — если утилита постоянно работает на фоне, пересылает данные или расходует заряд даже тогда, когда вы её не открывали.

«Для критичных функций, вроде камеры и микрофона, современные системы показывают индикатор активности. Если лампочка загорается без вашего ведома — это повод насторожиться», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кузнецов добавил, что подозрительными могут быть частые обновления без описания изменений. По его словам, приложения часто собирают максимум информации — локацию, контакты, историю использования, даже частоту включения экрана. Всё ради прибыли: если пользователь не платит деньгами, значит, платит своими данными.

Он напомнил, что скачать программы лучше только из официальных магазинов, давать минимум разрешений и регулярно обновлять ОС и приложения. Старые телефоны без обновлений эксперт сравнил с «дверью без замка».