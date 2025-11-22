Ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp оказались оправданными, заявили в Госдуме

Ограничения на звонки в WhatsApp и Telegram привели к снижению активности мошенников, использующих эти платформы, сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский. Он отметил, что это подтверждает эффективность принятых мер.

«Считаю его абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан», — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

По словам депутата, российский мессенджер Max отличается от зарубежных аналогов инновационной системой безопасности. В Max функционирует уникальная служба, оперативно реагирующая на жалобы пользователей. Благодаря этому удалось быстро выявлять и блокировать подозрительные аккаунты и пресекать попытки незаконных действий. Боярский считает, что эти меры свидетельствуют о потенциале Max в создании безопасного пространства, где риск мошенничества сведён к минимуму.

Напомним, в середине августа Роскомнадзор подтвердил введение мер по частичной блокировке звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это игнорированием запросов правоохранителей о противодействии мошенничеству. В ведомстве пояснили, что иностранные мессенджеры стали основными каналами, которые аферисты используют для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Это подтверждает и статистика правоохранительных органов, и жалобы со стороны самих граждан.