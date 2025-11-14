В Max зарегистрировались более 55 млн пользователей
Национальный мессенджер Max сообщил о достижении значительного рубежа – 55 миллионов зарегистрированных пользователей. В ноябре среднесуточная активность на платформе составила более 22,1 миллиона уникальных пользователей. Особо выделяется 6 ноября, когда Max охватил рекордное количество пользователей за сутки – 25,6 миллиона человек.
С момента своего появления приложение стало площадкой для активного общения: пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, совершили более миллиарда звонков и создали 43 миллиона видеокружков. Тем временем, более 16 тысяч авторов запустили свои каналы в Max, среди которых выделяются популярные проекты, такие как «Артемий Лебедев», «Госуслуги», «За рулем», «Едим дома», «Кремль. Новости» и Mash.
Кроме того, более 5 тысяч торговых точек «Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Вкусвилл» теперь используют «Цифровой ID» для подтверждения возраста. Это означает, что покупатели, приобретающие товары категории 18+, смогут совершать покупки на кассах самообслуживания без ожидания. Процесс упрощён: достаточно предъявить динамический QR-код из мессенджера и произвести оплату.
Ранее Life.ru писал, что 50-миллионный пользователь Мax выиграл семейное путешествие по России. Жительница Барнаула Анна Акулова получила право выбрать любую точку страны, дату и культурную программу. Награду победительнице вручили в столичном офисе.
