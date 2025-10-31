50-миллионный пользователь МАХ выиграл семейное путешествие по России

34-летняя жительница Барнаула Анна Акулова стала 50-миллионным пользователем национального мессенджера МАХ и получила главный приз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Женщина, зарегистрировавшаяся в системе 27 октября, получила сертификат на семейное путешествие в любой город России с возможностью самостоятельного выбора дат и культурной программы.

«Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Девушка сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия», — говорится в сообщении.

Церемония вручения прошла в московском офисе МАХ, где Анна присутствовала вместе с девятилетней дочерью Вероникой. Победительница призналась, что подарок стал для неё полной неожиданностью, и отметила, что уже определилась с направлением предстоящей поездки.