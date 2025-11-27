Россия и США
27 ноября, 12:07

Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Пользователи WhatsApp по всей России столкнулись с серьёзными неполадками в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

Более тысячи пользователей обратились на портал с жалобами на работу WhatsApp за последние сутки. Санкт-Петербург стал лидером по количеству таких обращений, составив 29% от общего числа. Проблемы с мессенджером также были зафиксированы в Москве, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане.

Пользователи жалуются на невозможность использования WhatsApp как на компьютере, так и в веб-версии, а также на трудности с входом в аккаунт.

По данным ресурса, россияне уже не в первый раз сталкиваются с трудностями при использовании WhatsApp. Ранее, 25 и 26 ноября, было зафиксировано более трёх тысяч жалоб на проблемы с доступом.

«Сбой за сбоем»: WhatsApp обвинили в игнорировании законов РФ и утечке данных
Ранее в Госдуме назвали вопросом времени блокировку WhatsApp в России. Член Комитета по информационной политике Антон Немкин заявил, что регулярные сбои в работе мессенджера демонстрируют неуважение зарубежных площадок к российским пользователям.

Наталья Демьянова
