Стоматолог предупредила о разрушении улыбки от кап для зубов с маркетплейсов

Желание быстро получить ровную улыбку без визита к врачу всё чаще приводит людей на маркетплейсы, где продаются недорогие прозрачные капы для зубов. Однако за внешней простотой такого решения могут скрываться серьёзные проблемы с зубами и прикусом. Стоматолог-ортодонт семейной стоматологической клиники DM Stom Кристина Кучаева рассказала Life.ru, что настоящие системы для выравнивания зубов изготавливаются только после полноценной диагностики и индивидуально для каждого пациента.

По словам специалиста, универсальных кап для исправления прикуса не существует. Перед началом лечения врач проводит осмотр, выполняет рентгенологические исследования, делает цифровое сканирование или слепки зубов, оценивает состояние костной ткани, дёсен, височно-нижнечелюстного сустава и прикуса. Только после этого составляется поэтапный план перемещения зубов.

Капы, продающиеся на маркетплейсах, не учитывают индивидуальные особенности строения зубных рядов. Они не способны обеспечить правильное и безопасное перемещение зубов. Кристина Кучаева Стоматолог-ортодонт семейной стоматологической клиники DM Stom

Эксперт предупредила, что неправильное давление может привести к расшатыванию зубов, повреждению связочного аппарата, воспалению дёсен и даже к убыли костной ткани. Кроме того, далеко не все нарушения прикуса можно исправить только с помощью кап. В ряде случаев пациенту сначала требуется вылечить кариес и заболевания дёсен, удалить зубы мудрости или использовать другие ортодонтические конструкции.

Не менее важно и наблюдение врача во время лечения. Даже при использовании индивидуальных элайнеров пациент регулярно посещает ортодонта, который контролирует перемещение зубов, при необходимости корректирует план лечения и своевременно выявляет возможные осложнения.

«Перед началом лечения врач проводит осмотр, выполняет рентгенологические исследования, делает цифровое сканирование или слепки зубов и оценивает состояние костной ткани, дёсен, височно-нижнечелюстного сустава и прикуса», — пояснила стоматолог.

По словам специалиста, многие изделия, продающиеся на маркетплейсах, вообще не являются медицинскими ортодонтическими системами. Чаще всего это обычные силиконовые или пластиковые капы, которые могут использоваться как спортивные или защитные аксессуары, но не предназначены для исправления положения зубов.

По словам стоматолога, многие изделия с маркетплейсов вообще не являются медицинскими системами. Чаще всего это обычные силиконовые или пластиковые конструкции, которые могут использоваться как защитные аксессуары, но не предназначены для исправления прикуса.

«Экономия на лечении также может оказаться мнимой. Если после использования неподходящих кап возникнут осложнения, восстановление здоровья зубов потребует гораздо больших финансовых затрат, чем своевременное обращение к врачу. В некоторых случаях исправление последствий неправильного лечения занимает несколько лет», — подчеркнула Кучаева.

Врач добавила, что исправление прикуса — это полноценная медицинская процедура, требующая точной диагностики, индивидуального плана лечения и постоянного контроля специалиста. Только такой подход позволяет получить красивую улыбку безопасно и без риска для здоровья.

Ранее Life.ru рассказывал, почему не стоит откладывать восстановление утраченных зубов. По словам стоматолога, отсутствие даже нескольких зубов нарушает работу всей зубочелюстной системы, увеличивает нагрузку на оставшиеся зубы, может привести к проблемам с пищеварением, изменению овала лица и ускоренному износу зубов. Чем раньше начать лечение, тем проще и дешевле избежать серьёзных осложнений.