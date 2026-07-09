Стоматолог объяснил, когда придётся платить за лечение зубов даже с полисом ОМС

Полис ОМС покрывает далеко не все стоматологические услуги. Где проходит граница между бесплатным и платным лечением, может ли частная клиника принимать пациентов по ОМС и за что всё же придётся заплатить, Life.ru рассказал стоматолог-ортопед сети «Команда Мечты» Артём Никонов.

Наличие полиса не гарантирует бесплатное лечение от пломбы до импланта. Базовая помощь при боли и воспалении входит в программу. Однако эстетика, имплантация и большинство видов протезирования оплачиваются отдельно. Артём Никонов Cтоматолог-ортопед сети «Команда Мечты»

По словам специалиста, многие до сих пор считают, что государственная стоматология всегда бесплатна, а частная — исключительно платная. На практике всё зависит не от вывески, а от двух факторов: входит ли конкретная услуга в программу ОМС и участвует ли выбранная клиника в её реализации.

По полису пациенты вправе рассчитывать на стоматологическую помощь в объёме, предусмотренном базовой и территориальной программами ОМС. Обычно это:

консультация и осмотр;

лечение кариеса, пульпита и периодонтита;

удаление зуба по медицинским показаниям;

обезболивание при лечении или удалении зубов;

помощь при острой боли и воспалительных заболеваниях.

Если для лечения требуется рентгеновский снимок, его также могут выполнить бесплатно. Однако это не означает, что любое обследование автоматически оплачивается по ОМС в любой клинике. Объём медицинской помощи зависит от территориальной программы конкретного региона.

«ОМС покрывает медицински необходимую помощь, но не все пожелания пациента по эстетике, материалам, срокам лечения и уровню комфорта», — отметил Артём Никонов.

Если речь идёт о базовом лечении зубов, оно часто входит в программу ОМС. Однако виниры, имплантация, сложное восстановление зубного ряда, отбеливание, брекеты и эстетическая реставрация без медицинских показаний относятся к платным услугам.

Кроме того, пациенту придётся доплачивать, если он выбирает материалы или технологии, которые не предусмотрены программой ОМС. Протезирование также, как правило, не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования и предоставляется только отдельным категориям граждан по региональным льготам.

При этом частная стоматологическая клиника тоже может работать по ОМС, если включена в соответствующий перечень медицинских организаций. В этом случае бесплатно оказываются только те услуги, которые предусмотрены программой страхования.

Врач рекомендует заранее уточнять перечень бесплатных услуг ещё до подписания договора, особенно если оплатить лечение предлагают до его начала. Если необходимая процедура входит в программу ОМС, стоит попросить объяснить, чем бесплатный вариант отличается от платного и за что именно предлагают доплатить. В спорной ситуации Никонов советует обращаться не только к администратору, но и к руководству клиники.

Если вопросы остаются, следует позвонить в страховую компанию, указанную в полисе. Там обязаны разъяснить, входит ли нужная услуга в программу ОМС, где её можно получить бесплатно и что делать, если оплату требуют без законных оснований.

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