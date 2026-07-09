Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 00:02

Стоматолог объяснил, когда придётся платить за лечение зубов даже с полисом ОМС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabizo Anatolii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabizo Anatolii

Полис ОМС покрывает далеко не все стоматологические услуги. Где проходит граница между бесплатным и платным лечением, может ли частная клиника принимать пациентов по ОМС и за что всё же придётся заплатить, Life.ru рассказал стоматолог-ортопед сети «Команда Мечты» Артём Никонов.

Наличие полиса не гарантирует бесплатное лечение от пломбы до импланта. Базовая помощь при боли и воспалении входит в программу. Однако эстетика, имплантация и большинство видов протезирования оплачиваются отдельно.

Артём Никонов

Cтоматолог-ортопед сети «Команда Мечты»

По словам специалиста, многие до сих пор считают, что государственная стоматология всегда бесплатна, а частная — исключительно платная. На практике всё зависит не от вывески, а от двух факторов: входит ли конкретная услуга в программу ОМС и участвует ли выбранная клиника в её реализации.

По полису пациенты вправе рассчитывать на стоматологическую помощь в объёме, предусмотренном базовой и территориальной программами ОМС. Обычно это:

  • консультация и осмотр;
  • лечение кариеса, пульпита и периодонтита;
  • удаление зуба по медицинским показаниям;
  • обезболивание при лечении или удалении зубов;
  • помощь при острой боли и воспалительных заболеваниях.

Если для лечения требуется рентгеновский снимок, его также могут выполнить бесплатно. Однако это не означает, что любое обследование автоматически оплачивается по ОМС в любой клинике. Объём медицинской помощи зависит от территориальной программы конкретного региона.

«ОМС покрывает медицински необходимую помощь, но не все пожелания пациента по эстетике, материалам, срокам лечения и уровню комфорта», — отметил Артём Никонов.

Стоматологии напряглись: Японцы тестируют лекарство, способное отращивать зубы заново
Стоматологии напряглись: Японцы тестируют лекарство, способное отращивать зубы заново

Если речь идёт о базовом лечении зубов, оно часто входит в программу ОМС. Однако виниры, имплантация, сложное восстановление зубного ряда, отбеливание, брекеты и эстетическая реставрация без медицинских показаний относятся к платным услугам.

Кроме того, пациенту придётся доплачивать, если он выбирает материалы или технологии, которые не предусмотрены программой ОМС. Протезирование также, как правило, не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования и предоставляется только отдельным категориям граждан по региональным льготам.

При этом частная стоматологическая клиника тоже может работать по ОМС, если включена в соответствующий перечень медицинских организаций. В этом случае бесплатно оказываются только те услуги, которые предусмотрены программой страхования.

Голливудская улыбка за ₽200: Зумеры рискуют остаться без зубов из-за тренда на полоски
Голливудская улыбка за ₽200: Зумеры рискуют остаться без зубов из-за тренда на полоски

Врач рекомендует заранее уточнять перечень бесплатных услуг ещё до подписания договора, особенно если оплатить лечение предлагают до его начала. Если необходимая процедура входит в программу ОМС, стоит попросить объяснить, чем бесплатный вариант отличается от платного и за что именно предлагают доплатить. В спорной ситуации Никонов советует обращаться не только к администратору, но и к руководству клиники.

Если вопросы остаются, следует позвонить в страховую компанию, указанную в полисе. Там обязаны разъяснить, входит ли нужная услуга в программу ОМС, где её можно получить бесплатно и что делать, если оплату требуют без законных оснований.

Ранее Life.ru рассказывал, какие летние фрукты могут навредить зубной эмали при чрезмерном употреблении. Стоматолог объяснил, что наибольшую опасность представляют продукты с высоким содержанием кислот и сахаров, однако полностью отказываться от них не стоит — достаточно соблюдать умеренность и правильно ухаживать за полостью рта.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar