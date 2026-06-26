Не только лимоны: Стоматолог перечислил летние фрукты, которые разрушают зубную эмаль

Летом рацион многих становится легче и разнообразнее благодаря обилию свежих фруктов и ягод. Однако стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков предупредил в беседе с Life.ru, что некоторые сезонные продукты при чрезмерном употреблении могут негативно сказаться на состоянии зубов, несмотря на очевидную пользу для организма.

По словам врача, основную опасность представляют фрукты с высоким содержанием органических кислот и сахаров. Они делают эмаль более уязвимой и создают благоприятную среду для размножения бактерий, участвующих в развитии кариеса. В первую очередь это касается цитрусовых — лимонов, лаймов, апельсинов и грейпфрутов, которые при частом контакте с зубами могут способствовать развитию эрозии эмали.

Не менее осторожно стоит относиться и к таким популярным летним фруктам, как ананас, киви, кислые яблоки, алыча и некоторые сорта слив. Они содержат фруктовые кислоты, которые снижают защитные свойства эмали. Если употреблять их в течение дня небольшими порциями и постоянно «перекусывать» ими, зубы фактически находятся под длительным кислотным воздействием. Павел Лысенков Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология»

Стоматолог также обратил внимание на арбузы, дыни, виноград и черешню. Многие считают их безопасными из-за невысокого содержания кислот, однако эти фрукты содержат достаточно много природных сахаров. После их употребления на поверхности зубов остается питательная среда для бактерий, поэтому важно соблюдать гигиену полости рта.

Особого внимания заслуживают и сухофрукты — курага, изюм, финики и другие. Из-за высокой концентрации сахара и липкой текстуры они легко задерживаются в межзубных промежутках и на жевательной поверхности зубов, увеличивая риск развития кариеса.

«При этом полностью отказываться от фруктов не нужно. Фрукты являются важным источником витаминов, антиоксидантов, клетчатки и микроэлементов. Для здоровья зубов гораздо важнее не исключать их из рациона, а соблюдать простые правила употребления», — подчеркнул специалист.

Лысенков порекомендовал не растягивать употребление фруктов на весь день, а есть их во время основных приёмов пищи или сразу после них. После кислых фруктов полезно прополоскать рот обычной водой, чтобы снизить кислотность в полости рта. А чистить зубы лучше примерно через 30 минут: сразу после употребления кислых фруктов эмаль временно становится более уязвимой.

По словам врача, наибольший вред зубам наносит не сам фрукт, а частота его употребления и отсутствие должной гигиены. Сбалансированный рацион, умеренность и правильный уход за полостью рта позволяют наслаждаться сезонными фруктами без риска для улыбки.

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