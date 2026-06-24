Никто не застрахован: Стоматолог назвала 4 вещи для здоровья зубов, которые нужно взять с собой в отпуск

Курортный роман, долгожданные экскурсии и дегустация местных деликатесов в отпуске могут пойти прахом из-за одной маленькой, но крайне болезненной проблемы. В тот самый момент, когда до ближайшей квалифицированной клиники сотни километров, а на счету каждый день отдыха, острая зубная боль способна превратить путешествие в кошмар. Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова рассказала Life.ru, как собрать «тревожный чемоданчик» для полости рта, чтобы экстренно пережить обострение до визита к врачу.

Очень часто пациенты сталкиваются с неприятными симптомами именно в поездках, когда доступ к стоматологической помощи ограничен или получить её быстро невозможно. Зубная боль, воспаление десен или повреждение зуба могут испортить даже самый долгожданный отдых Мадина Апанасова Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология»

По её словам, полагаться на авось бессмысленно: даже абсолютно здоровые с виду зубы дают сбой при смене климата и режима питания. Поэтому минимальный набор для экстренной помощи обязателен к перевозке в любом чемодане.

Главный must-have в дорожной аптечке — антисептический ополаскиватель или раствор. При случайной травме слизистой, ожоге или внезапном воспалении десны он быстро снизит бактериальную нагрузку и не даст развиться осложнению. Второй незаменимый помощник — простая зубная нить: когда после частых перекусов фруктами и сладостями кусочек пищи застревает между зубами, дискомфорт и риск воспаления вырастают в разы.

Тем, кто носит брекеты важно взять в отпуск ортодонтический воск. При длительных перелётах или жаре элементы дуги начинают безжалостно натирать щеки и губы, и только кусочек воска мгновенно уберет эту боль. Четвёртый пункт касается обладателей съёмных протезов и кап — для них критически важно взять запасной контейнер и средства для очищения, ведь нарушение гигиены конструкций в поездке молниеносно запускает воспалительный процесс.

Отдельное наставление медик дала тем, кто знает о своих хронических проблемах, но тянет с лечением до отпуска. Если есть невылеченный кариес, «ноющий» зуб мудрости или кровоточащие десны — игра в русскую рулетку с экстренной стоматологией за границей может влететь в копеечку. Лучшее решение — закрыть эти вопросы в привычной клинике до посадки в самолёт.

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