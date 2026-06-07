«Красные флаги» против «белого халата»: Россиянам рассказали, от какого стоматолога нужно срочно бежать

Если стоматолог составляет план лечения без снимка, компьютерной томографии или визуального осмотра и тут же предлагает начинать — можно сразу уходить, уверен врач Владимир Лабухин. По его словам, настоящая забота — это объяснение рисков и вариантов, спокойная реакция на просьбу о втором мнении, учёт ограничений пациента и письменный план с этапами и ценами.

Искусственная срочность, давление и предложение «всего подряд» без индивидуального подхода — этот навязывание услуг. Типичные примеры навязывания: фторирование всех зубов «прямо сейчас», профессиональная чистка раз в месяц, замена старых пломб без обоснования или схема «удаляем зуб — ставим имплант». Кроме того, игнорирование жалоб, фраза «потерпите, так надо» или отказ скорректировать анестезию — прямое нарушение стандартов комфорта и безопасности.

Пациент имеет право знать диагноз и план лечения в письменном виде, получить два-три альтернативных варианта с разными бюджетами и сроками, отказаться от лечения на любом этапе, получить копии снимков и чеков, а также задавать любые вопросы о стоимости, материалах и рисках. Важно обращать внимание на работу с коффердамом, использование микроскопа для лечения каналов, наличие снимков «до» и «после», а также стабильность плана лечения.

«В современной стоматологии доверие строится не на авторитете белого халата, а на прозрачности, доказательной базе и уважении к времени и здоровью пациента», — заключил собеседник «Газеты.ru».

К слову, летом кариес получает почти идеальные условия для роста: лимонад пьётся часами, мороженое липнет к зубам, а жара сушит рот. Life.ru выяснил, почему обычные сезонные радости могут обернуться визитом к стоматологу.