Деформация челюсти и задержка роста: Чем опасно удаление молочных зубов
Стоматолог Мелехова: Удаление молочных зубов чревато деформацией челюсти
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Многие родители соглашаются на удаление молочных зубов у детей, не пытаясь их вылечить, это грубая ошибка, которая может обернуться задержкой роста постоянных зубов и деформацией челюсти, предупредила стоматолог Вероника Мелехова. По её словам, детская челюсть правильно развивается только под естественной нагрузкой.
Когда временный зуб удаляют преждевременно, нагрузка пропадает, и постоянный зуб может задержаться с прорезыванием, что может привести к серьёзной ортодонтической патологии в будущем и необходимости очень сложного лечения. А на самом деле молочные зубы нуждаются в лечении наравне с постоянными. Предотвратить проблемы помогает регулярная профилактика и правильный гигиенический уход за полостью рта.
«Здесь все достаточно стандартно. Это раз в полгода приходить на приёмы к врачу-стоматологу — на осмотры. И обязательна профессиональная гигиена полости рта даже с молочными зубами», — отметила эксперт в беседе с «Абзацем».
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