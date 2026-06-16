«Бюджетный протез лучше, чем ничего»: Почему нельзя откладывать восстановление зубов

Многие пациенты оттягивают протезирование из-за нехватки средств, занятости или других причин. Однако стоматолог Евгений Зарубин предупреждает в беседе с интернет-изданием Regions.ru: медлить с решением опасно для всего организма.

Потеря даже нескольких единиц нарушает жевательную функцию. Это, в свою очередь, создаёт дополнительную нагрузку на желудок и кишечник, провоцируя проблемы с пищеварением.

Кроме того, меняется овал лица: ускоряется образование морщин вокруг губ, а оставшиеся зубы начинают быстрее стираться и разрушаться из-за неравномерного распределения давления.

Врач подчёркивает: самый простой и недорогой вариант восстановления ряда всё равно лучше полного бездействия. Он позволяет сохранить работоспособность челюстной системы и избежать серьёзных осложнений в будущем.

А ранее россиянам рассказали, что некоторые граждане имеют право на бесплатное протезирование зубов. По словам специалиста, дополнительные льготы могут устанавливать регионы, и их перечень существенно отличается в зависимости от бюджета субъекта.