Москвичка больше не может жевать из-за «идеального прикуса» за полмиллиона

После лечения зубов за 500 тысяч рублей в элитной клинике у жительницы Москвы начались сильные боли, нарушился прикус и появились проблемы с челюстью. Теперь она не может нормально спать по ночам, пишет Mash.

Москвичка не может жевать после процедур в элитной клинике. Фото © Telegram / Mash

По данным канала, 40-летняя Ирина обратилась в стоматологию «Цветной» из-за одного больного зуба, который мешал ей нормально есть. Женщина утверждает, что врач убедил её не ограничиваться точечным лечением, а сделать протезирование и перестроить зубной ряд ради «идеального» прикуса.

Пациентке удалили три здоровых зуба. По словам Ирины, медик объяснил это необходимостью изменить ряд, однако сама она считает, что такие услуги ей навязали ради увеличения счёта. После лечения прикус перестал нормально смыкаться, челюсть сместилась, сустав начал щелкать, а головные боли стали повторяться чаще.

Во время еды женщина испытывала сильную боль, мышцы лица постоянно оставались напряжёнными. Позже чувствительность появилась и в здоровых зубах. По словам пациентки, ночью она просыпается до десяти раз из-за дискомфорта, а днём не может работать.

В другой клинике у неё выявили серьёзное нарушение прикуса и болевую дисфункцию сустава. Там также указали на проблемы после удаления зубов и ношения кап, из-за которых в передних зубах появились трещины. Исправление лечения оценили в 2,5 млн рублей. Эти деньги Ирина пытается взыскать через суд.

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