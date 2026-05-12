Россиянам рассказали, кому положено бесплатное протезирование зубов

В России действует федеральный перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное зубное протезирование, а условия получения льготы зависят от стажа и региона. Об этом в разговоре с RT сообщил сенатор Игорь Мурог.

«Внеочередное протезирование предусмотрено для пациентов с тяжёлыми заболеваниями, например онкологией челюстно-лицевой области, — при наличии соответствующих медицинских документов», — сказал он.

Парламентарий добавил, что регионы также могут расширить категории льготников. Часто в список включают ветеранов труда, пенсионеров, малоимущих.

На федеральном уровне право на бесплатное протезирование закреплено за Героями Советского Союза и России, полными кавалерами орденов Славы и Трудовой Славы, а также рядом военнослужащих и сотрудников силовых структур. Военные пенсионеры могут рассчитывать на льготу при выслуге от 20 лет, но только при увольнении по определённым основаниям — по возрасту, состоянию здоровья или в рамках организационно-штатных мероприятий.

Отдельно уточняется, что дополнительные льготы могут устанавливать регионы, и их перечень существенно отличается в зависимости от бюджета субъекта. Гражданам рекомендуют уточнять актуальные условия через органы соцзащиты или портал «Госуслуги».

