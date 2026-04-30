Врач-ортодонт развеяла миф о чудо-свойствах кокосового масла для зубов

В Интернете набирает популярность практика oil pulling — полоскание рта кокосовым маслом. Её поклонники называют процедуру натуральной альтернативой традиционной гигиене.

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова в беседе с радио Sputnik подтвердила: лауриновая кислота в составе масла действительно обладает антимикробными свойствами. Небольшие исследования показали, что регулярное полоскание снижает количество бактерий, в том числе тех, что отвечают за развитие кариеса. Однако, как подчеркнула специалист, это вовсе не означает укрепления зубной эмали.

«Эмаль — самая твёрдая ткань организма — укрепляется благодаря процессу реминерализации. В этом процессе ключевую роль играют ионы фтора, кальция и фосфатов», — пояснила медик.

Кокосовое масло не содержит веществ, способных встроиться в структуру эмали. На сегодня нет клинических данных, подтверждающих его долгосрочный эффект в профилактике кариеса.

С точки зрения доказательной медицины, резюмировала Дьячкова, эту практику можно рассматривать лишь как дополнительную гигиеническую процедуру. Она временно уменьшает бактериальную нагрузку и дарит ощущение свежести, но не отменяет чистку щёткой, использование фторсодержащих паст, профессиональную гигиену и регулярные осмотры у стоматолога.

А ранее россиянам объяснили, чем опасно лечение зубов народными методами. По словам специалиста, пока граждане прикладывают к дёснам чеснок и натирают зубы содой, они не снимают боль, а загоняют проблему вглубь.