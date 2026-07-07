Стоматолог назвала модные зубные щётки, которые только навредят эмали

Модные зубные щётки из бамбука, с чёрным угольным напылением или натуральной щетиной выглядят экологично и привлекательно. Однако не все такие модели одинаково безопасны. Врач-стоматолог, заведующая отделением гигиены и профилактики клиник InWhite Medical и InWhite Medical Kids Наталья Ефимова рассказала Life.ru, какие щётки действительно подходят для ежедневного ухода, а от каких лучше отказаться.

Бамбуковая ручка нейтральна для зубов и полезна для природы. Материал рукояти никак не влияет на качество чистки. Если щетина изготовлена из качественного полиэстера, это отличный выбор. Наталья Ефимова Врач-стоматолог, заведующая отделением гигиены и профилактики клиник InWhite Medical и InWhite Medical Kids

При этом эксперт напоминает, что бамбук — пористый материал. Во влажной ванной комнате он способен впитывать воду и покрываться плесенью, поэтому такую щётку важно хранить в сухом месте.

С осторожностью стоматолог советует относиться и к моделям с угольным напылением. По её словам, количество угля на нейлоновых ворсинках слишком мало, чтобы обеспечивать заметный антибактериальный эффект или отбеливать зубы.

«Отбелить зубы за счёт «впитывания» пигментов такая щётка не может. Качественное очищение зависит только от правильной техники чистки, а не от состава, нанесённого на щетину», — отметила специалист.

Наиболее неудачным выбором врач считает щётки с натуральной щетиной — из свиного волоса или конского волоса. Внутри каждого такого волоска находится полый канал, где быстро размножаются бактерии. Кроме того, натуральные ворсинки невозможно идеально отполировать, поэтому их острые края могут травмировать дёсны и царапать эмаль.

Оптимальным вариантом Ефимова называет современные щётки с синтетической полиэстеровой щетиной, например изготовленной из волокна Curen. Такое волокно не имеет пор, быстро высыхает, не впитывает бактерии, а кончики щетинок проходят заводскую полировку и становятся идеально округлыми.

«Синтетическое волокно гладкое, не имеет пор, быстро сохнет и не впитывает бактерии. Кончик каждой щетинки на заводе полируется, становясь идеально округлым», — добавила стоматолог.

Тем, кто хочет совместить заботу об экологии и здоровье полости рта, эксперт рекомендует выбирать бамбуковые щётки именно с синтетической щетиной и менять их каждые два-три месяца. Если на бамбуковой ручке появились потемнения или чёрные пятна, пользоваться такой щёткой больше нельзя — даже если она прослужила всего несколько недель.

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