Склиф поставил на ноги за сутки: Американец объехал полмира, но спину вылечили только в Москве

Мужчина, который больше двадцати лет прожил в США, прилетел в Москву, чтобы прооперировать позвоночник в Институте Склифосовского. Об этом рассказали в телеграм-канале московского департамента здравоохранения.

Врачи Склифа удалили американцу грыжу позвоночника и вернули способность ходить. Видео © Telegram / Московская медицина

Проблемы начались несколько месяцев назад: во время тренировки пациент повредил спину. Дальше ему становилось только хуже — одна нога почти отказала, а ходьба превращалась в мучение.

По словам врачей, за помощью мужчина обращался в клиники Штатов и ещё нескольких стран, но нигде ему так и не смогли предложить подходящего решения. Боль усиливалась, и в итоге он решил довериться московским специалистам.

По словам врачей, обследование выявило межпозвоночную грыжу, которая пережимала нервы. Хирурги провели щадящую операцию через небольшой разрез: освободили сдавленный нерв и постарались не задеть окружающие ткани. Представители департамента отметили, что в столице РФ подобные вмешательства делают каждый день, помогая людям с болезнями позвоночника снова двигаться без боли.

Уже наутро после операции пациент самостоятельно поднялся на ноги, а спустя ещё пару дней в хорошем состоянии отправился домой. Он поблагодарил врачей за помощь и внимание.

Ранее сообщалось, что в Находкинскую городскую больницу за выходные поступили двое молодых людей с тяжёлыми травмами позвоночника. Оба прыгнули в воду вниз головой и ударились о дно, у обоих нашли переломы шейных позвонков и признаки опьянения. Удар привёл к полной потере движения и чувствительности в руках. Одному из пострадавших нейрохирург Александр Бойко за два часа стабилизировал позвоночник, заменил повреждённый диск протезом и снял сдавливание спинного мозга.