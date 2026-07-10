Чудом не стал инвалидом: Ножка стула пробила сибиряку живот и вошла в позвонки

Красноярские хирурги провели уникальную операцию по извлечению инородного тела из позвоночника пациента. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

По данным медучреждения, инцидент произошёл, когда мужчина встал на деревянный стул, который сломался под ним. При падении ножка стула пробила переднюю брюшную стенку и проникла в брюшную полость вплоть до позвоночника.

Пациент был экстренно прооперирован в районной больнице, где врачи удалили видимую часть инородного тела. Однако через некоторое время мужчина обратился в красноярскую БСМП с жалобами на боли в спине, полагая, что у него остеохондроз.

В ходе обследования выяснилось, что в двух позвонках пациента застрял оставшийся фрагмент деревянной ножки. Хирурги провели операцию и успешно извлекли инородное тело.

«Мы приняли решение о проведении двухэтапного хирургического вмешательства. Во время первой операции проведена транспедикулярная фиксация, то есть позвоночник был стабилизирован – укреплён металлическими конструкциями, а во время второго вмешательства мы аккуратно извлекли инородное тело», — сообщили в медучреждении.

Согласно заключению специалистов, ножка стула пронзила два позвонка и межпозвоночный диск, остановившись в 15 миллиметрах от спинного мозга, что позволило избежать фатальных последствий. В ходе оперативного вмешательства повреждённые позвонки были замещены имплантами. После двухнедельного стационарного лечения пациент был выписан под амбулаторное наблюдение — впереди его ожидает длительный курс реабилитации.

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