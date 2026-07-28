В Находке двое молодых людей получили переломы позвоночника при прыжках в воду

В Находкинскую городскую больницу за выходные поступили двое молодых людей с тяжёлыми травмами позвоночника после прыжков в воду вниз головой. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

У пациентов диагностировали переломы шейных позвонков и признаки алкогольного опьянения. Удар о дно привёл к плегии — полной потере двигательной активности и чувствительности в руках.

Одному из пострадавших нейрохирург Александр Бойко провёл двухчасовую операцию по стабилизации позвоночника. Врачи заменили повреждённый межпозвоночный диск на протез и устранили сдавливание спинного мозга.

После вмешательства у пациента начали восстанавливаться движения. Медики отмечают, что степень дальнейшего восстановления станет понятна со временем.

Для второго пострадавшего врачи определят дальнейшую тактику лечения после дополнительных обследований.

Заведующий отделением травматологии Елисей Слайковский отметил, что подобные травмы нередко приводят к остановке дыхания и смерти до приезда медицинской помощи. Тяжесть последствий зависит от высоты прыжка, массы тела человека и глубины водоёма.

Ранее российского туриста Игоря Байера, получившего тяжёлые травмы в горах Таджикистана, эвакуировали вертолётом в Лахшский район. Спасательная операция осложнялась высотой более 4,2 тысячи метров, где находилась группа. Следующим этапом станет доставка пострадавшего в Душанбе для оказания медицинской помощи.