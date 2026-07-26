22-летнего россиянина с травмой головы вывезли с гор Таджикистана вертолётом

Российского путешественника Игоря Байера, получившего тяжёлые травмы в горах Таджикистана, вывезли вертолётом в Лахшский район. Об успешном завершении воздушной эвакуации сообщили в республиканском Комитете по чрезвычайным ситуациям.

Следующим этапом станет перевозка пострадавшего в Душанбе. До столицы его планируют доставить на автомобиле, где мужчина сможет получить необходимую медицинскую помощь.

Несчастный случай произошёл 18 июня при спуске с перевала Турамис-1. Один из участников группы сорвался и повредил голову и ноги. Пятеро туристов находились на высоте свыше 4,2 тысячи метров, что значительно осложняло спасательную операцию. Первоначально вылет за россиянином намечали на 24 июля.

Ранее российскому путешественнику оказали первую помощь, однако быстро вывезти его из гор не удалось: вылет спасательного вертолёта сорвала плохая погода. 22-летний Игорь Байер получил черепно-мозговую травму после падения с высоты во время похода по Памиру. До начала эвакуации спасатели перенесли пострадавшего в лагерь на плато Москвина — популярную стоянку для альпинистов и горных туристов.