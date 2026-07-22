Российскому туристу оказали помощь после падения в горах Таджикистана

Российскому туристу, который получил травму во время восхождения в горах Таджикистана, оказали первую медицинскую помощь. Об этом сообщили в центре управления кризисными ситуациями Комитета чрезвычайных ситуаций республики, пишет РИА «Новости».

Пострадавшим оказался 22-летний Игорь Байер. Он упал с высоты во время прохождения маршрута в районе Памира. Турист находился в составе экспедиции, которая покоряла перевалы Ташлык, Шапак и Турамыс. Спасатели доставили пострадавшего на базу «Москвин» — туристический лагерь «Плато Москвина», где обычно останавливаются путешественники. Там ему обработали раны и провели необходимые процедуры.

Состояние Байера оценивается как нормальное. Угрозы его жизни нет. Другие участники экспедиции смогли самостоятельно добраться до базового лагеря.

Напомним, 22-летний россиянин получил тяжёлую черепно-мозговую травму во время восхождения на Памире. Инцидент произошёл на перевале Турамыс на высоте более пяти километров. Спасательный вертолёт не мог вылететь к пострадавшему из-за непогоды. Экспедиция проходила по маршруту пятой категории сложности, финальной точкой должен был стать пик Исмоила Сомони высотой 7495 метров. До происшествия поход шёл по плану, но через неделю после старта случился срыв.