Три человека погибли на башне в немецких горах, окутанных легендами о ведьмах

В Германии три человека погибли в результате падения со смотровой башни Харцтурм в горах Гарц. Об этом 16 июля сообщает агентство DPA.

Инцидент произошёл в городе Альтенау (район Гослар, Нижняя Саксония). Представитель спасательного ведомства сообщил изданию Die Welt, что прибывшие на место бригады уже не могли помочь пострадавшим. Помощь пришла слишком поздно.

Территория вокруг высотного сооружения оцеплена. Для работы специалистов установили экраны конфиденциальности. На месте задействованы многочисленные наряды полиции и сотрудники районной группы кризисного вмешательства.

Башня Харцтурм считается самой высокой смотровой конструкцией из дерева и стали в стране. Её высота достигает 65 метров. Строительство объекта обошлось примерно в €10 млн. Внутри комплекса обустроены две смотровые площадки. На отметке 45 метров расположена зона со стеклянным полом. Посетители могут подниматься по лестнице или на лифте. Спуск также доступен по специальной горке длиной 110 метров. Строительство стартовало в мае 2021 года и неоднократно переносилось. Официальное открытие состоялось 1 ноября 2024 года.

Горы Гарц в центральной Германии издавна считаются одним из главных мест, связанных с европейскими легендами о ведьмах. По преданию, именно на вершине Броккен в ночь с 30 апреля на 1 мая — Вальпургиеву ночь — ведьмы собирались на шабаш вместе с нечистой силой. Этот образ получил широкую известность благодаря немецкому фольклору и трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст». Сегодня легенда остается важной частью туристического бренда региона: в Вальпургиеву ночь здесь проходят костюмированные фестивали, театрализованные представления и народные гулянья, привлекающие тысячи посетителей.